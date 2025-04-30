نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوز المقاولون العرب والترسانة وكهرباء الإسماعيلية وتعادل وادي دجلة بدوري المحترفين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فوز المقاولون العرب و الترسانة وكهرباء الإسماعيلية وتعادل وادي دجلة بدوري المحترفين