فوز المقاولون العرب والترسانة وكهرباء الإسماعيلية وتعادل وادي دجلة بدوري المحترفين

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أحمد جودة - القاهرة - فوز المقاولون العرب و الترسانة وكهرباء الإسماعيلية وتعادل وادي دجلة بدوري المحترفين
إقنتص فريق المقاولون العرب بقيادة محمد مكي فوزا صعبا بالفوز في الدقيقة الاخيرة على فريق طنطا بقيادة علاء نوح بهدف دون رد سجله ابراهيم القاضي.
- تعادل فريق منتخب السويس بقيادة ميمي فريد مع فريق وادي دجله متصدر المجموعة بقيادة محمد الشيخ بهدف لمثله حيث تقدم دجلة بهدف محمد عبد العاطي بالدقيقة 92 وتعادل عوض التهامي لمنتخب السويس بالدقيقة 96.
-فوز فريق الترسانة بقيادة عطية السيد علي فريق الداخلية بقيادة عبد الله الشحات بهدفين مقابل هدف سجلها مازن خالد بينما سجل عاصم محمد هدف الداخلية.
- فوز فريق كهرباء الإسماعيلية بقيادة ياسر الكناني على فريق سبورتنج بقيادة أحمد فاروق بهدفين نظيفين سجلهما محمود عبد الله وكريم أشرف الهدف الثاني.
مباريات يوم الأربعاء
1-اسوان مع المنصوره
2- بترول أسيوط مع ابو قير للاسمده
3- القناة مع بروكسي
4- بلدية المحلة مع لافيينا
5- ديروط مع راية
6- المصرية للاتصالات مع السكة الحديد
ترتيب المجموعة
1- وادي دجلة 68 نقطة
2- المقاولون العرب 67 نقطة
3- كهرباء الإسماعيلية 61 نقطة
4- ابو قير للاسمده 61 نقطة
5- اسوان 52 نقطة
6- السكة الحديد 48 نقطة
7- المصرية للاتصالات 45 نقطة
8- القناة 44 نقطة
9-بروكسي 43 نقطة
10- بلدية المحلة 43 نقطة
11- الترسانة 42 نقطة
12- بترول اسيوط 40 نقطة
13- الداخلية 36 نقطة
14- راية 32 نقطة
15- طنطا 31 نقطة
16- المنصورة 31 نقطة
17- لافيينا 30 نقطة
18- ديروط 29 نقطة
19- منتخب السويس 29 نقطة
20- سبورتنج 24 نقطة