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أحمد جودة - القاهرة -

كشف مصدر بنادي مودرن مودرن أن النادي قام باستبعاد 7 لاعبين عن تدريبات الفريق، وقامو بالتدريب بعيد عن المجموعة.

استبعاد ٧ لاعبين وفرصة أخيرة لـ بن شيخة.. غليان في مودرن سبورت قبل مواجهة المحلة

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد المحور تقديم الإعلامي خالد الغندور، أن اللاعبين هم علي زعزع، وغنام محمد، وأحمد عاطف، وجونثان نجويم، ومحمد شعبان أبرز الأسماء.

وتابع المصدر، جاء استبعاد علي زعزع، وغنام محمد بسبب ارتباط اسمائهم بنادي الزمالك ودخولهم في مفاوضات مع الأبيض، بالإضافة إلى مفاوضات غنام مع سيراميكا كليوباترا، بينما تم استبعاد أحمد عاطف بسبب مفاوضاته مع نادي زد، كما ذكر ستاد المحور من قبل.

وواصل المصدر، أنه في حال خسارة الفريق مباراة المحلة المقبلة الأمور لن تكون سهله في مودرن سبورت وسيكون هناك ردود افعال قوية من مجلس الادارة، وعلى رأسها رحيل عبد الظاهر السقا ومن الممكن رحيل المدير الفني عبد الحق بن شيخة.

واختتم، أن جوناثان يرغب في البحث عن عروض سواء من أندية الممتاز أو خارج مصر.