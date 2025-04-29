نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. باريس سان جيرمان يتقدم على أرسنال بهدف نظيف في الشوط الأول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي؛ على نظيره فريق أرسنال الإنجليزي، بهدف دون رد، خلال أحداث الشوط الأول من المباراة التي أقيمت بينهما في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وانطلقت أحداث مباراة باريس سان جيرمان ضد أرسنال، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب الإمارات معقل الفريق الإنجليزي.

أحداث الشوط الأول من مباراة باريس سان جيرمان ضد أرسنال

استهل لاعبو فريق باريس سان جيرمان، أحداث الشوط الأول من المباراة، بمحاولات هجومية على مرمى أرسنال.

وسجل النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي، مهاجم فريق باريس سان جيرمان هدف التقدم في الدقيقة الرابعة من الشوط الأول، بأسيست من زميله كفاراتسخيليا.