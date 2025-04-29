نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنبي يخطف فوزًا ثمينًا من غزل المحلة في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت المواجهة التي جمعت بين إنبي وغزل المحلة، وذلك في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2024-25.

نتيجة مواجهة إنبي وغزل المحلة في الدوري المصري

وحقق الفريق البترولي فوزًا ثمينًا على نظيره غزل المحلة بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب بتروسبورت، ضمن فعاليات الأسبوع العشرين من بطولة الدوري المصري.

تمكن فريق إنبي من تسجيل هدف الفوز بالمباراة عن طريق المهاجم المميز أحمد أمين "أوفا" في الدقيقة 55 من زمن المباراة، بعد تمريرة رأسية من التونسي رفيق كابو.

وبتلك النتيجة، يرتفع رصيد إنبي إلى النقطة 18 في المركز السابع في مجموعة الهبوط، بينما يتوقف رصيد غزل المحلة عند النقطة 20 في المركز السادس.