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أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة الفوز بثلاثية مقابل هدف على حساب نظيره الهلال ضمن منافسات نصف نهائي دوري أبطال آسيا

الأهلي يفوز على الهلال بثلاثية في دوري أبطال آسيا

بدأت المباراة قوية من جانب فريق الهلال تمريرات وسط الملعب



سيطرة دفاعيه وثبات من جانب لاعبي أهلي جدة



افتتح لاعبي أهلي جدة التسجيل في الدقيقة 10 جاء الهدف الأول عرضية من جالينو قابلهافيرمينو داخل منطقة الجزاء وسددها في الشباك



رجع حكم اللقاء إلي تقنية الڤار لمراجعة حالة الطرد

جاءت عرضية من عرضية لأهلي جدة من ركنية نقذها رياض محرز ولكن تصدي لها الحارس.

عزز لاعبي أهلي جدة التقدم بالهدف الثاني في الدقيقة 28 جاء بعد تمريرة طولية رائعة من رياض محرز ويسجلها ايفان توني.

رجع الحكم إلي تقنية الڤار لتأكيد صحة الهدف



تمريرات بين لاعبي أهلي جدة وسط الملعب وتنتهي بمرور الكرة بجوار القائم



قلص لاعبي الهلال الفارق في الدقيقة 42 بهدف بعد تمريرة عرضية على حدود منطقة الجزاء وتنتهي بتسديدة قوية من سالم الدوسري.

احتسب حكم اللقاء 6 دقائق وقت بدلًا من الضائع في الشوط الأول

شهدت المباراة حالة طرد لأحد أفراد الطاقم الإداري لفريق الهلال



شهد الشوط الثاني استحواذ من جانب لاعبي أهلي جدة

ونجح لاعبي أهلي جدة في إحراز الهدف الثاني ولكن لم يحتسبه حكم اللقاء بداعي التسلل في الدقيقة 49

وجاء هدف ثالث لفريق أهلي جدة في الدقيقة 55 ولكن لم يحتسبه حكم اللقاء بداعي التسلل

طرد حكم اللقاء كوليبالي لاعب الهلال في الدقيقة 59 لحصوله على الإنذار الثاني



طالب لاعبي أهلي جدة بركلة جزاء عقب سقوط فيرمينو ولكن حكم اللقاء لم يحتسب شيء



أهدر لاعبي أهلي جدة فرصة هدف محقق بعرضية من وتسديده من لفيرمينو ولكن تصدي لها الحارس



منع القائم فرصة هدفين محققين لفريق أهلي جدة



احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لفريق أهلي جدة بعد سقوط رياض محرز

واهدر كيسييه ركلة جزاء لفريق أهلي جدة في الدقيقة 86 وانقاذ من ياسين بونو



احتسب حكم اللقاء 8 دقائق وقت بدلًا من الضائع



انفرد لاعبي أهلي جدة بالمباراة وجاء الهدف الثالث في الدقيقة 90+6 بتسديدة من البريكان