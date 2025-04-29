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أحمد جودة - القاهرة - مباراة أرسنال وباريس سان جيرمان اليوم بدون تقطيع بث مباشر - نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة أرسنال وباريس سان جيرمان اليوم دون تقطيع بث مباشر - نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. يستعد عشاق كرة القدم الأوروبية فهم على موعد مع واحدة من أبرز مواجهات الموسم، حين يستضيف فريق أرسنال الإنجليزي نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، مساء الثلاثاء 29 أبريل 2025، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا 2024-2025.

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موعد مباراة أرسنال وباريس سان جيرمان اليوم في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

أرسنال وباريس سان جيرمان في قمة نارية بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا

تقام المباراة المرتقبة على أرضية ملعب "الإمارات" بالعاصمة لندن، وتجمع بين فريقين يسعيان بقوة لكتابة التاريخ، حيث لم يسبق لأي منهما التتويج باللقب الأوروبي الأغلى، رغم سنوات من المحاولات والتدعيمات الكبرى.

تأتي هذه المواجهة في ظل مستويات مميزة يقدمها الفريقان، بعدما نجح أرسنال في سحق ريال مدريد بخماسية مقابل هدف في مجموع ربع النهائي، بينما عبر باريس سان جيرمان عقبة أستون فيلا بصعوبة بعد فوز مثير بنتيجة 5-4 ذهابًا وإيابًا.

موعد مباراة أرسنال وباريس سان جيرمان

تتجه أنظار عشاق كرة القدم في الوطن العربي والعالم، مساء يوم الثلاثاء الموافق 29 أبريل 2025، نحو ملعب "الإمارات" في العاصمة البريطانية لندن، حيث تُقام واحدة من أقوى وأبرز مباريات الموسم، التي تجمع بين فريق أرسنال الإنجليزي ونظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا 2024-2025 وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، أي في الحادية عشرة مساءً بتوقيت أبوظبي، ما يمنح الجماهير فرصة مثالية للمتابعة في توقيت ذروة المشاهدة.

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال وباريس سان جيرمان

تُبث المباراة حصريًا عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، الناقل الحصري لبطولة دوري أبطال أوروبا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتحديدًا ستُعرض المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1، مع تغطية خاصة وتحليل فني معمق قبل وبعد اللقاء، ويصاحب الجماهير في التعليق الصوتي المعلق الرياضي الشهير عامر الخوذيري، الذي يُضفي بطريقته المميزة نكهة حماسية على هذه المواجهة الكبيرة.

التشكيل المتوقع لأرسنال (ميكيل أرتيتا)

حراسة المرمى: رايا

خط الدفاع: تيمبر، ساليبا، جابرييل، لويس-سكيلي

خط الوسط: بارتي، رايس، أوديجارد

الهجوم: ساكا، تروسارد، ميرينو

التشكيل المتوقع باريس سان جيرمان (لويس إنريكي)

حراسة المرمى: دوناروما

خط الدفاع: نونو مينديز، ماركينيو، باتشو، أشرف حكيمي

خط الوسط: فابيان رويز، فيتينيا، جواو نيفيز

الهجوم: باركولا، عثمان ديمبيلي، كفاراتسخيليا

أرقام وحقائق تسبق المواجهة

1- أرسنال يتفوق في الترشيحات

وفقًا لمؤشر "أوبتا"، يمتلك أرسنال فرصة 44.8% للفوز، مقابل 29.4% لباريس سان جيرمان، بينما التعادل مرجح بنسبة 25.8%.

2- سجل مواجهات دون خسارة

لم يخسر أرسنال في أي من مبارياته الخمس السابقة ضد باريس سان جيرمان أوروبيًا (فوزان، 3 تعادلات).

3- أطول سلسلة دون هزيمة

خاض أرسنال 8 مباريات دون خسارة في دوري الأبطال هذا الموسم، منها 7 انتصارات، وهي أفضل سلسلة له منذ موسم 2005-2006.

4- ساكا يواصل التألق

سجل بوكايو ساكا 9 أهداف وصنع 6 أخرى في أول موسمين له بدوري الأبطال، محققًا رقمًا قياسيًا للاعب إنجليزي.

5- هيمنة زمنية للجانرز

تقدم أرسنال بالنتيجة في 53% من زمن مبارياته هذا الموسم، ولم يتأخر أبدًا خلال الأدوار الإقصائية.

6- معاناة باريس في إنجلترا

باريس سان جيرمان خسر 5 من آخر 6 مواجهات خارج أرضه أمام فرق إنجليزية بدوري الأبطال.

7- ديمبيلي والمراوغات

ساهم عثمان ديمبيلي في 10 أهداف بدوري الأبطال هذا الموسم، ما جعل باريس الفريق الأنجح في المراوغات منذ موسم 2014-2015.

8- صدام إسباني على الخطوط

ثالث مواجهة بين مدربين إسبان في نصف نهائي دوري الأبطال: أرتيتا ضد إنريكي، في مواجهة تكتيكية مرتقبة.