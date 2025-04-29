الرياضة

البريكان يسجل هدف قاتل للأهلي في مرمى الهلال

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البريكان يسجل هدف قاتل للأهلي في مرمى الهلال

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أحمد جودة - القاهرة - سجل فراس البريكان الهدف الثالث للأهلي والقاتل للمباراة في مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في اللقاء الذي يجمع بينهم الآن بستاد الانماء ضمن منافسات دور نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وسجل فراس البريكان نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ثالث الأهداف لفريقه في الدقيقة 90 واصبحت النتيجة 3/1.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والهلال

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.
عمودي.
معدل الترميز 27500.


معدل تصحيح الخطأ 2/3.


تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

أفقي.


معدل الترميز 27500.


معدل تصحيح الخطأ 2/3.

الكلمات الدلائليه
أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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