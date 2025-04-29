نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البريكان يسجل هدف قاتل للأهلي في مرمى الهلال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سجل فراس البريكان الهدف الثالث للأهلي والقاتل للمباراة في مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في اللقاء الذي يجمع بينهم الآن بستاد الانماء ضمن منافسات دور نصف نهائي دوري أبطال آسيا. وسجل فراس البريكان نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي ثالث الأهداف لفريقه في الدقيقة 90 واصبحت النتيجة 3/1. القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والهلال تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات تردد القناة 11566.

عمودي.

معدل الترميز 27500.

معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات تردد 11054. أفقي.

معدل الترميز 27500.

معدل تصحيح الخطأ 2/3.