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أحمد جودة - القاهرة - تواصل البطولة العربية للرماية، المقامة حاليًا على ميادين المركز الأوليمبي بالمعادي ونادي الصيد المصري بمدينة السادس من أكتوبر، فعالياتها المثيرة بمشاركة أكثر من 300 رامٍ ورامية من 19 دولة عربية، خلال الفترة من 22 أبريل حتى 1 مايو 2025.

يوسف أيمن يخطف الأنظار بفضية التراب ناشئين... ومصر تلمع بـ5 ميداليات في البطولة العربية

وحقق منتخب مصر للرماية نتائج مميزة في منافسات التراب، محققين خمس ميداليات متنوعة، ما يعكس تطور اللعبة، واستمرار الجهود في إعداد جيل جديد من الأبطال.

تألق الناشئين المصريين جاء في صدارة المشهد، حيث لفت الرامي يوسف أيمن محمود الأنظار بعد أداء استثنائي تُوّج خلاله بالميدالية الفضية في منافسات التراب "ناشئين"، ليؤكد أنه مشروع بطل عربي قادم، كما أضاف زميله ياسين إيهاب محمد الميدالية البرونزية، ليُهدي مصر ثنائية مشرفة في هذه الفئة، في حين حصد القطري علي المناعي الذهب.

وفي فئة الرجال "فردي"، نال الكويتي طلال عبدالله الرشيدي الذهب، تلاه المصري أحمد يحيى قمر بالفضية، بينما حل الكويتي ناصر بدر المقلد ثالثًا. أما في فرق الرجال، فحل المنتخب المصري ثالثًا خلف الكويت وقطر.

وعلى صعيد السيدات، أحرزت الكويتية شهد الحوال ذهب التراب "فردي"، وجاءت القطرية خلود حسن في المركز الثاني، بينما حصلت المصرية مريم طارق أحمد، على البرونزية. وفي الفرق، حصد منتخب مصر للسيدات فضية التراب خلف قطر، وأمام الكويت.

وفي لفتة دبلوماسية رياضية، حضر السفير القطري بالقاهرة طارق بن علي الأنصاري جانبًا من منافسات البطولة، حيث كان في استقباله عدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للرماية، في تأكيد على عمق الروابط الرياضية بين الدول العربية، وأهمية البطولة في تعزيز التواصل العربي.

وتشهد النسخة الحالية مشاركة واسعة من 19 دولة عربية، من بينها السعودية، الإمارات، قطر، الكويت، البحرين، سلطنة عمان، الأردن، فلسطين، سوريا، العراق، اليمن، ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب، السودان، لبنان، موريتانيا، إلى جانب مصر الدولة المستضيفة.

وتُعزز هذه البطولة مكانة مصر كمركز رياضي عربي رائد، ليس فقط على صعيد التنظيم والضيافة، بل أيضًا على مستوى الإنجاز الرياضي، حيث برزت العناصر المصرية الصاعدة في مختلف الفئات، مؤكدة أن قاعدة الناشئين في مصر تسير بثبات نحو منصات التتويج العربية والدولية