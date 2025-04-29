نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل باريس سان جيرمان الرسمي أمام أرسنال في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن لويس إنريكي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره أرسنال الإنجليزي، مساء اليوم الثلاثاء في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد أرسنال في دوري أبطال أوروبا

ويستضيف ملعب الإمارات معقل الجانرز، مواجهة باريس سان جيرمان مع نظيره أرسنال، مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل باريس سان جيرمان الرسمي أمام أرسنال

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

الدفاع: أشرف حكيمي، ماركينيوس، لوكاس باكو، نونو مينديز.

الوسط: فابيان رويز، فيتينيا، روبن نيفيز

الهجوم: دوو، عثمان ديمبيلي، خفيتشا كفاراتسخيليا

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال ضد باريس سان جيرمان

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا، وستنقل المباراة عبر قناة beIN Sports 1HD.