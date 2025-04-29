نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل أرسنال الرسمي أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال الإنجليزي، عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، في المباراة التي ستجمع بينهما ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد أرسنال في دوري أبطال أوروبا

ويستضيف ملعب الإمارات معقل الجانرز، مواجهة باريس سان جيرمان مع نظيره أرسنال، مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل أرسنال الرسمي أمام باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: ديفيد رايا

خط الدفاع: جورين تيمبر، ويليام ساليبا، جاكوب كيويور، مايلز لويس سكيلي

خط الوسط: ديكلان رايس، ميكيل ميرينو، مارتن أوديجارد

خط الهجوم: بوكايو ساكا، لياندرو تروسارد، جابرييل مارتينيلي

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال ضد باريس سان جيرمان

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا، وستنقل المباراة عبر قناة beIN Sports 1HD.