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أحمد جودة - القاهرة - أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة أحداث الشوط الأول بالتقدم على نظيره ومنافسه التقليدي الهلال بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي يجمع بينهم الآن بستاد الانماء ضمن منافسات دور نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

شوط أول مثير.. الأهلي يتقدم بثنائية على الهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة

وبدأت أحداث الشوط الأول من مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة مع نظيره الهلال برتم سريع وسجل روبيرتو فيرمينو الهدف الأول في الدقيقة 9 صنع جالينو وعاد ايفان توني بالهدف الثاني سريعا في الدقيقة 27 صنع محرز وحاول الهلال تسجيل أول أهدافه بالمباراة حتى نجح سالم الدوسري في تسجيله بالدقيقة 42 وانتهى الشوط بينهم 2/1.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والهلال

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.

عمودي.

معدل الترميز 27500.



معدل تصحيح الخطأ 2/3.



تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

أفقي.



معدل الترميز 27500.



معدل تصحيح الخطأ 2/3.

