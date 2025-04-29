نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- معلول على رأس قائمة الأهلي لمواجهة بتروجت غدًا في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن عماد النحاس المدرب العام للنادي الأهلي، والقائم بأعمال المدير الفني، قائمة فريقه لمباراة الغد أمام بتروجت ضمن مباريات الجولة الثالثة للمنافسة على لقب الدوري الممتاز. وشهدت القائمة تواجد التونسي علي معلول. وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:- حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء. الدفاع: محمد هاني - عمر كمال عبد الواحد - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أشرف داري - علي معلول. الوسط: مروان عطية - أحمد نبيل كوكا - كريم نيدفيد - أحمد رضا - عمرو السولية - إمام عاشور - محمد مجدي أفشة - طاهر محمد طاهر - حسين الشحات - أشرف بن شرقي. الهجوم: وسام أبو علي - جراديشار.