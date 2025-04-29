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أحمد جودة - القاهرة - قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب توفير عدد 20 حافلة للجماهير من أجل حضور مباراة المصري البورسعيدي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها على ستاد الجيش ببرج العرب.

الزمالك يخصص 20 أتوبيس لنقل الجماهير لبرج العرب لحضور مباراة المصري

وتولى حسام المندوه أمين الصندوق توفير الحافلات للجماهير قبل المباراة المرتقبة أمام فريق المصري.

تأتي هذه الخطوة من أجل مساعدة الجماهير الراغبة في حضور اللقاء من أجل مؤازرة الفريق في المباراة.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة المصري، المقرر لها الخميس على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.