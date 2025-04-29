نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص| عروض خليجية وأوروبية تنهال على نايك جراديشار.. والأهلي يرد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تلقى مهاجم النادي الأهلي، نايك جراديشار، عدة عروض رسمية من أندية خليجية وأوروبية تسعى لضم اللاعب بشكل نهائي عقب مشاركته المتوقعة في بطولة كأس العالم المقبلة، وذلك بعد تألقه اللافت مع الفريق خلال الموسم الجاري.

وأكدت مصادر خاصة أن العروض التي وصلت لإدارة الأهلي جاءت من أندية ذات ثقل في دورياتها، وعكست اهتمامًا كبيرًا بضم اللاعب في فترة الانتقالات المقبلة.

ورغم الإغراءات المالية الكبيرة المصاحبة لتلك العروض، فقد أبدت إدارة الأهلي تمسكها التام باللاعب ورفضها القاطع لمجرد مناقشة فكرة رحيله في الوقت الحالي.

وشددت إدارة النادي على أن جراديشار يعد من الركائز الأساسية في مشروع الفريق للمواسم القادمة، وأن الاستغناء عنه غير وارد إطلاقًا، خصوصًا في ظل المستوى المميز الذي يقدمه والدور الكبير الذي يلعبه في تشكيلة الفريق.