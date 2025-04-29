خوليت يتحدث عن فان دايك.. مديح وانتقاد

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث رود خوليت احد اهم نجوم منتخب هولندا، عن مدافع وقائد منتخب بلاده الحالي وفريق ليفربول فان دايك، خلال تصريحات صحفية بعد تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي.

توج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي بعد الفوز على فريق توتنهام هوتسبير في الجولة الرابعة والثلاثين، بنتيجة خمس اهداف مقابل هدف.

حقق ليفربول لقب الدوري الإنجليزي العشرين، لينفرد بصدارة الفرق الأكثر تتويجًا باللقب بعد أن تخطى مانشستر يونايتد الذي لم يفز بالدرع منذ أكثر من عشر مواسم.



مديح ونقد من خوليت عن دايك

قال رود خوليت عن فيرجيل فان ديك :

‏"إنه يلعب بشكل رائع. إنه أفضل مدافع بلا منازع. وقد انتقدته بشدة بسبب ما تحدثت عنه. لم يُعجبه ذلك - هم لا يُعجبهم ذلك، لأنهم أحيانًا يكونون راضين جدًا عن أنفسهم، ولكن أحيانًا عليك أن تستيقظ... أنت أفضل لاعب - عليك أن تُثبت ذلك في كل مرة."



‏أصبح فيرجيل فان دايك أول لاعب ميدان في الدوريات الخمسة الكبرى بأوروبا، يشارك في أكثر من 3000 دقيقة في الدوري فقط هذا الموسم، وما زال متبقي 4 جولات على نهاية الدوري.. كل هذا في عمر ال 33 فقط