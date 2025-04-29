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أحمد جودة - القاهرة - أعرب المستشار محمد صدقي أمين صندوق نادي طنطا ورئيس لجنة الكرة عن غضبه من تعامل آدارة نادي المقاولون العرب مع الجهاز الفني والإداري للفريق خلال اللقاء الذي جمع بينهما اليوم علي ملعب المقاولون.

أمين صندوق نادي طنطا: تعرضنا لصعوبات لتسهيل هزمتنا أمام المقاولون

حيث رفضت إدارة المقاولون دخول وسائل الإعلام والمركز الإعلامي للنادي وكذلك دخول جماهير النادي والتي سافرت من مدينة طنطا إلي القاهرة لمساندة الفريق رغم أنه لم يزيد عددهم عن ١٥ مشجع، في الوقت الذي سمح فيه للفريق المنافس بحضور الف مشجع ومعه ادوات الطبل والمزمار.



كما أشار أمين الصندوق أنه ابلغ مراقب المباراة بإحتجاج رسمي ورقض لعب المباراة ولكن دون جدوي.

وتعرض طنطا للهزيمة بهدف نظيف أمام المقاولون العرب بالمباراة التى جمعت بين الفريقان اليوم ضمن منافسات الجولة 33 بدورى المحترفين.

ويحتل طنطا المركز الخامس عشر برصيد 31 نقطة.