نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نادي الصحفيين يُختتم أولى بطولاته الترفيهية وسط أجواء احتفالية بمشاركة رموز الإعلام والرياضة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أختتم نادي الصحفيين أولى فعالياته الرياضية الترفيهية، بالتعاون مع الإتحاد المصري للألعاب الترفيهية في أجواء احتفالية مميزة جمعت كوكبة من الصحفيين ورموز الإعلام والرياضة، وذلك على هامش انطلاق النشاط الرسمي بالنادي، الذي أُقيم ليكون بيتًا جامعًا لكل العاملين في الصحافة.

وأكد الكاتب الصحفي محمد شبانة، رئيس نادي الصحفيين، أن إقامة البطولة الترفيهية تأتي في إطار خطة تنشيط النادي وخلق مساحات تواصل بين الصحفيين في أجواء من المتعة والتنافس. وقال شبانة: "هذه البطولة ما هي إلا بداية، والنادي سيكون مركز إشعاع حقيقي يليق بجمهور الصحفيين، وقد أنشأناه ليكون بيتًا مفتوحًا ومتنفسًا رياضيًا وثقافيًا يليق بمكانة الصحافة المصرية."

من جانبه، عبّر أحمد البكري، رئيس الاتحاد، عن سعادته بالمشاركة في الفعالية، مؤكدًا أن تواجده اليوم يعكس روح التعاون بين مؤسسات الرياضة والإعلام. وأضاف: "ما رأيناه اليوم يعكس طاقة إيجابية وروحًا جديدة داخل نادي الصحفيين، وأنا فخور بمشاركتي في هذا الحدث الذي يحمل أبعادًا اجتماعية وإنسانية مهمة."

وشهدت البطولة حضور عدد من الشخصيات العامة والإعلاميين، وسط تفاعل كبير من الحضور، في انطلاقة مبشرة لما يُنتظر أن يكون موسمًا حافلًا بالنشاطات داخل النادي.