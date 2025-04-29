نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عرض سعودي ضخم لضم أليو ديانج.. والأهلي يرد بحسم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى النادي الأهلي عرضًا رسميًا من نادي الخلود السعودي بقيمة 5 ملايين دولار، لشراء المدة المتبقية في عقد لاعب الوسط المالي أليو ديانج، بعد تألقه اللافت خلال فترة الإعارة مع الفريق السعودي.

وعلم "دوت الخليج الرياضي" من مصادره أن إدارة الأهلي رفضت العرض بشكل قاطع، مؤكدة تمسكها الكامل باستمرار ديانج داخل صفوف الفريق، نظرًا للقيمة الفنية الكبيرة التي يمثلها اللاعب في وسط الملعب، ولأهميته ضمن حسابات الجهاز الفني.

وأكدت المصادر أن الرفض جاء بإجماع تام من لجنة الكرة والجهاز الفني، الذين اعتبروا ديانج أولوية مطلقة بين جميع اللاعبين الأجانب في الفريق، ولا توجد أي نية للتفريط فيه، مهما بلغت الإغراءات المالية.

ويستعد الأهلي للاستفادة من عودة ديانج في مشوار الفريق المحلي والقاري، في ظل سعي النادي للحفاظ على قوامه الأساسي وتعزيز فرصه في المنافسة على كافة البطولات.