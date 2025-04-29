نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص| مصدر بـ الأهلي يكشف آخر مستجدات صفقة ديريك كوتيسا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج الرياضي"، أن التعاقد مع الكونغولي ديريك كوتيسا، لاعب خط الوسط الهجومي، ليس ضمن أولويات القلعة الحمراء في الوقت الحالي.

وأوضح المصدر أن عودة المالي أليو ديانج من الإصابة، بالإضافة لاكتمال عدد اللاعبين الأجانب في قائمة الفريق، دفع الجهاز الفني لتجميد فكرة ضم كوتيسا في الوقت الراهن.

وأضاف أن الصفقة قد تعود للنقاش مجددًا في حال اتخاذ رابطة الأندية المصرية قرارًا رسميًا بزيادة عدد الأجانب في قوائم الأندية إلى 6 لاعبين بدلًا من 5، مما سيفتح المجال أمام الأهلي لإبرام صفقات جديدة على مستوى المحترفين.

وكان اسم كوتيسا قد ارتبط بالأهلي في الفترة الماضية بعد تألقه مع فريقه في الدوري السويسري، وسط اهتمام من عدة أندية في المنطقة.