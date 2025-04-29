نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص | الكشف عن التفاصيل المالية لصفقة انضمام بن رمضان إلى الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

توصل النادي الأهلي لاتفاق نهائي مع الدولي التونسي محمد علي بن رمضان، لاعب فيرينكفاروس المجري، تمهيدًا لضمه خلال فترة الانتقالات المقبلة، في صفقة شهدت مفاوضات مكثفة خلال الأيام الماضية.

وعلمت مصادر خاصة أن الأهلي اتفق مع بن رمضان على التوقيع لمدة 4 مواسم، يحصل خلالها اللاعب في الموسم الأول على مليون دولار، تُقسم إلى 800 ألف دولار كاش و200 ألف دولار عبر عقود إعلانات، على أن تزيد القيمة السنوية 100 ألف دولار عن كل موسم تالي.

وفيما يخص الاتفاق مع النادي المجري، فقد نجحت إدارة الأهلي في تخفيض القيمة المالية من 2.5 مليون دولار إلى 2 مليون دولار، مع احتفاظ فيرينكفاروس بنسبة 15% من قيمة إعادة بيع اللاعب مستقبلًا.

وتأتي صفقة بن رمضان في إطار سعي الأهلي لتعزيز خط وسطه بعناصر مميزة استعدادًا للاستحقاقات المحلية والقارية المقبلة، حيث يُعد اللاعب من الأسماء البارزة في الكرة التونسية.