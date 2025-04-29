مدريد ـ أ.ف.ب: خضع قلب الدفاع الألماني أنتونيو روديجر لجراحة بعد تعرضه لتمزق في الغضروف الخارجي لركبته اليسرى، بحسب ما أعلن فريقه ريال مدريد الإسباني امس الثلاثاء. وأضاف «الفريق الملكي» أن روديجر الذي لعب مصابا منذ عدة أشهر «سيبدأ مرحلة التعافي قريبا».
وأشارت تقارير صحافية إسبانية انه سيغيب نحو شهرين عن الملاعب، ما يعني أن موسمه الحالي قد انتهى وسيغيب عن كأس العالم للأندية الصيف المقبل في الولايات المتحدة، كما سيحرم المنتخب الألماني من جهوده في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية ضد البرتغال في 4 يونيو.
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