إقصاء أبطال العرب عن المشاركة فـي البطولة العربية بالجزائر وأبطالنا يلوحون بالاعتزال

أزمة فـي اتحاد ألعاب القوى..!!

البعثة بدون جهاز فني واستبعاد السعدي والعلوية واليعربي ومنتخب التتابع يثير علامات الاستفهام

كتب ـ بدر الزدجالي:

تتجه النية لدى عدد من لاعبي ألعاب القوى الى الاعتزال وعدم تكملة المشوار مع المنتخبات الوطنية، بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها أروقة الاتحاد العماني لالعاب القوى وقبل المشاركة في البطولة العربية لألعاب القوى التي ستنطلق بعد أيام قليلة في الجزائر. ولوح عدد من اللاعبين عن نيتهم الحقيقية للاعتزال بسبب الاقصاء الذي قام به الاتحاد العماني لألعاب القوى في اللحظات الأخيرة واستبعادهم من المشاركة في البطولة العربية بالجزائر بعد الاعداد لها، والوعود التي حصلوا عليها من قبل الاتحاد للمشاركة في هذه البطولة.

وتكمن الغرابة بشكل كبير في بعثة المنتخب المشاركة في البطولة العربية بعدد بسيط من اللاعبين، وهي تعد لربما اصغر بعثة لمنتخباتنا في تاريخ البطولات العربية لالعاب القوى طوال السنوات الماضية، رغم الحرص الكبير على المشاركة في هذه البطولة بأكبر عدد من اللاعبين وعلامة استفهام أخرى سجلتها البطولة باستبعاد المدربين الاساسيين لمنتخب السرعة والوثب عن مرافقة لاعبينهم في هذه المشاركة، وتضم قائمة الجهاز الفني المستبعد مدربا للسرعة وهما محمد الهوتي وفهد المشايخي ومدرب الوثب عماد سراج ومدرب رمي المطرقة.

وتضم البعثة المشاركة في البطولة العربية اللاعبين العداءين علي البلوشي ويشارك في سباق 100 و200 متر وملهم البلوشي في سباق 100 متر وفاتك عبدالغفور، ويشارك في الوثب العالي وسالم الرواحي يشارك في الوثب الثلاثي وعالية المغيرية في الوثب العالي ومحمد السليماني في سباق 800 متر و1500 متر ومبين الكندي في رمي المطرقة، فيما يتكون الوفد الاداري من احمد الظهوري رئيسا للوفد وعبدالله الجابري إداريا للبعثة واخصائي العلاج كراسمير والمدرب سعيد الراشدي.

وأحرز لاعبونا في البطولات العربية العديد من الميداليات العربية والتي تعد فخرا واعتزازا، خاصة في السرعة والتتابع وكذلك الوثب، و تعد محطة اعداد للمشاركات القادمة كذلك حيث تاتي استراتيجية المشاركات الخارجية لالعاب القوى في كل مشاركة بمثابة اعداد للمشاركات الاخرى.

ويرى الاتحاد في استراتيجيته الجديدة بان البطولات العربية ليس ضمن الأولويات التي وضعها لمنتخباتنا الوطنية والتركيز على البطولات القارية وهذا ما أثار بعض الاستغراب لدى الأاجهزة الفنية لمنتخباتنا الوطنية وكذلك اللاعبين.

وابدى مدربو المنتخبات استغرابهم الكبير من هذا القرار وسعى الجهاز الفني واللاعبين الى التواصل مع رئيس الاتحاد ومجلس ادارته لايجاد حل بعد قرار عدم السفر والاستبعاد في اللحظات الاخيرة الا ان تلك المطالب لم تنفذ.

وكان من المقرر ان يسافر منتخب التتابع 4×100 م بطل العرب الى البطولة الا ان انه تم منعه في اللحظات الاخيرة وهو صاحب الميدالية العربية في دورة الالعاب العربية الاخيرة في الجزائر قبل عامين وكان المنتخب حقق ذهبية غرب اسيا العام المنصرم في البصرة وهو المرشح الاول لنيل الميدالية الذهبية في هذه البطولة.

وتواجد لاعبين من لاعبي منتخب التتابع وهم علي البلوشي وملهم البلوشي في البطولة، وكان المنتخب يحتاج فقط الى اضافة ثلاثة لاعبين هم محمد السعدي وراشد العاصمي وخالد الغيلاني وهي احدى الميداليات التي يسعى المنتخب للحصول عليها والمرشح الابرز للذهبية، حيث يعيش منتخب التتابع فترة ذهبية بسبب تطور مستواه الفني وتحقيق اللاعبين ارقام قياسية تضمن لهم ميدالية وستكون البطولة العربية محطة مثالية قبل المشاركة الاسيوية.

وتم كذلك اقصاء احد ابرز اللاعبين العداء محمد السعدي في اللحظات الاخيرة وهو صاحب الرقم العماني في سباق 200 متر برقم 20.61 ثانية ومن المرشحين الوصول الى النهائيات والمنافسة على احدى الميداليات.

وتم اقصاء كذلك العداءة مزون العلوية المشاركة في دورة الالعاب الاولمبية وصاحبة اكبر عدد من الميداليات في فئة الفتيات في مختلف المشاركات الخارجية وهي احدى نجوم العاب القوى النسائية في السلطنة، حيث كانت ضمن القائمة وهي احدى المرشحات لنيل احدى الميداليات في مسابقتي 100 متر حواجز و100 متر عدو، وسبق ان حصلت اللاعبة على عدد من الميداليات في البطولات العربية وكانت اخر انجازاتها بالحصول على ميدالية في دورة الالعاب الخليجية الاخيرة الشاطئية. ويغيب كذلك العداء حسين الفارسي عن المشاركة في البطولة العربية بسبب تأخر علاجه من قبل الاتحاد.

وتم كذلك استبعاد بطل العرب سالم اليعربي عن المشاركة في البطولة العربية واستبداله بلاعب اخر وكان اليعربي قد حصل على الميداليتين الذهبيتين في البطولة العربية الاخيرة في مسابقتي الوثب الطويل والثلاثي، وحصل كذلك على ميداليتين في دورة الالعاب الشاطئية وتسبب استبعاد اليعربي لاعلانه الاعتزال، وكذلك لعدم تلبية بعض المطالب له، واعلن ذلك امام الجهاز الفني والاداري والاتحاد بشكل رسمي وبعد محاولات تم اقناع اللاعب يوم امس الاول بالعدول عن قراره، وتوفير كافة مطالبه ورغم ذلك يغيب اللاعب عن البطولة العربية والذي كان ضامنا إحدى الميداليات من نصيب سلطنة عمان.

وابدت الاجهزة الفنية والادارية استغرابها من تعيين مدير الاداء العالي الذي يشرف على خطط المنتخبات الوطنية وادارتها ويراه الجميع بانه بعيد كليا عن ألعاب القوى ولم يكن ضمن اسرة القوى العمانية ولا يملك الخبرة الكافية لادارة المنتخبات وتطويرها.