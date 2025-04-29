النصر والكور والاتحاد فـي دور الأربعة لكأس نادي بهلاء

بهلاء ـ من مؤمن الهنائي: أسفرت نتائج منافسات دور الثمانية في بطولة كأس نادي بهلاء لكرة القدم عن تأهل فرق النصر والاتحاد والكور لدور الأربعة الذي سيقام بنظام الذهاب والإياب بانتظار ما ستسفر عنه مباراة الهلال والمستقبل المؤجلة بسبب مشاركة فريق المستقبل في كأس محافظ الداخلية، وسيلعب الفريقان مباراتهما غدا الخميس. وجاء تأهل فريق النصر بعد فوزه على فريق بلادسيت 2/‏1 تقدم النصر بهدف لاعبه محمود العلوي، وتمكن اللاعب الموهوب نوفل الهنائي من إدراك التعادل لبلادسيت قبل انتهاء الشوط الأول وفي الشوط الثاني أضاف النصر هدفه الثاني بواسطة قائد الفريق سالم القصابي ليخرج فائزا بالمباراة، ونال لاعب النصر سالم القصابي جائزة أفضل لاعب. وفي مباراة مثيرة تمكن فريق الاتحاد من إقصاء فريق الطلائع البسيوي بنتيجة 4/‏1 أحرز أهداف الاتحاد يونس بن موسى الخروصي ومسعود بن سلمان الربخي وسليمان بن خلفان البحري ومحمد بن علي الهنائي فيما أحرز هدف الطلائع البسيوي لاعبه ماجد بن خميس الرجيبي وحصل لاعب الاتحاد فيصل الشريقي على جائزة أفضل لاعب في المباراة. وفي مباراة جمعت فريق الكور بالغافات وفريق الجزيرة بالوادي الأعلى انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي للفريقين 1/‏1 سجل للجزيرة لاعبه مازن بن سليمان الهنائي و للكور لاعبه الحسين بن محسن الهنائي ليحتكم الطرفان لضربات الترجيح التي تفوق فيها الكور بنتيجة 3/‏صفر وحصل لاعب الكور طلال العبري على جائزة أفضل لاعب في المباراة.

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