طوكيو ـ أ.ف.ب: ستدرج رياضة الفنون القتالية المختلطة (أم أم ايه) في دورة الألعاب الآسيوية المقررة العام المقبل في اليابان، حسب ما ذكر المجلس الأولمبي الآسيوي امس الثلاثاء. كما تمت الموافقة أيضا على إدراج رياضة الكريكيت، خلال اجتماع امس الاول في مدينة ناغويا المضيفة، رغم شكوك حول موقع إقامتها. وقال المجلس «ستتضمن رياضة الفنون القتالية المختلطة ست مسابقات في أول ظهور لها في دورة الألعاب الآسيوية وتُصنّف ضمن الرياضات القتالية» إلى جانب الكوراش والجوجيتسو.ويعقد المجلس الأولمبي الآسيوي والمنظمون اجتماعات هذا الأسبوع، في إطار تكثيف الاستعدادات للألعاب المقررة في ناغويا ومحافظة أيتشي بين 19 سبتمبر و4 أكتوبر 2026.وتوقع المجلس الآسيوي مشاركة 15 ألف رياضي في 41 رياضة يمثلون 45 لجنة أولمبية وطنية، وهو عدد يفوق المشاركين في الألعاب الأولمبية الصيفية.

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