نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثاني الزراع.. قطر وصلت للجاهزية الكاملة بنسبة 100% قبل بطولة كأس العالم لكرة الطاولة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد ثاني جمعة الزراع رئيس لجنة الإعلام والاتصال ببطولة العالم لكرة الطاولة قطر 2025 وعضو مجلس إدارة الاتحاد القطري للعبة على الوصول إلى الجاهزية التامة بنسبة 100% لضربة البداية لانطلاق البطولة مع تبقي أقل من شهر على الحدث العالمي الكبير.

وتقام منافسات بطولة العالم لكرة الطاولة قطر 2025، على صالة لوسيل وجامعة قطر خلال الفترة من 17 إلى 25 مايو من العام الجاري.. بمشاركة 640 لاعبا ولاعبة، بواقع 256 لاعبا ولاعبة في منافسات الفردي، و256 لاعبا في منافسات زوجي الرجال والسيدات، و128 لاعبا في منافسات الزوجي المختلط بإجمالي 443 مباراة.

وقال الزراع:" الحمد لله نجحنا في توفير كل متطلبات الاتحاد الدولي من أجل تنظيم بطولة مميزة استثنائية، وخلال السنة الحالية نظم الاتحاد القطري 3 بطولات مجمعة وبطولة في شهر يناير بمشاركة قياسية للاعبين المصنفين من مختلف دول العالم كبروفة لكوادر الاتحاد القطري للتدرب على كبرى الاستضافات ومنها بطولة العالم والحمد لله بشهادة الجميع من زوار قطر أكدوا جاهزيتنا التامة لبطولة العالم.

كما عبر مسؤولي الاتحاد الدولي للعبة عبر عن سعادتهم بجاهزية قطر وأكدوا على الثقة الكبيرة في قدرات الاتحاد القطري لاستضافة وتنظيم نسخة مميزة وفريدة من نوعها ومختلفة عن بطولات العالم لكرة الطاولة السابقة.

وتابع الزراع بقوله: القرعة غدًا سيكون فيها الكثير من المفاجآت، وسنقدم للعالم صورة بسيطة عما سيشاهدونه في 17 مايو.. والوعد دائما الدوحة قطر.