الرياضة

موعد مباراة مصر القادمة مع سيراليون في أمم إفريقيا للناشئين

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موعد مباراة مصر القادمة مع سيراليون في أمم إفريقيا للناشئين

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مصر القادمة مع سيراليون في أمم إفريقيا للناشئين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي منتخب مصر تحت عشرون عام مع نظيره منتخب سيراليون غدا يوم الأربعاء الموافق 30 ابريل الجاري في لقاء هام بينهم بستاد هيئة قناة السويس الجديد ضمن منافسات الجولة 2 من دور مجموعات كأس أمم إفريقيا للناشئين.

موعد مباراة مصر وسيراليون

وتبدأ صافرة انطلاق مباراة مصر وسيراليون مساء الغد في تمام الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 10:00 بتوقيت أبوظبي.

ترتيب مجموعة مصر وسيراليون

1- مصر 3 نقاط
2- زامبيا نقطة
3- سيراليون نقطة
4- تنزانيا دون نقاط
5- جنوب إفريقيا دون نقاط

القنوات الناقلة لمباراة مصر وسيراليون

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.
عمودي.
معدل الترميز 27500.


معدل تصحيح الخطأ 2/3.


تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

أفقي.


معدل الترميز 27500.


معدل تصحيح الخطأ 2/3.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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