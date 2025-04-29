نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مصر القادمة مع سيراليون في أمم إفريقيا للناشئين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي منتخب مصر تحت عشرون عام مع نظيره منتخب سيراليون غدا يوم الأربعاء الموافق 30 ابريل الجاري في لقاء هام بينهم بستاد هيئة قناة السويس الجديد ضمن منافسات الجولة 2 من دور مجموعات كأس أمم إفريقيا للناشئين.

موعد مباراة مصر وسيراليون

وتبدأ صافرة انطلاق مباراة مصر وسيراليون مساء الغد في تمام الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 10:00 بتوقيت أبوظبي.

ترتيب مجموعة مصر وسيراليون

1- مصر 3 نقاط

2- زامبيا نقطة

3- سيراليون نقطة

4- تنزانيا دون نقاط

5- جنوب إفريقيا دون نقاط

القنوات الناقلة لمباراة مصر وسيراليون

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.

عمودي.

معدل الترميز 27500.



معدل تصحيح الخطأ 2/3.



تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

أفقي.



معدل الترميز 27500.



معدل تصحيح الخطأ 2/3.