نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مصر القادمة مع سيراليون في أمم إفريقيا للناشئين في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يلتقي منتخب مصر تحت عشرون عام مع نظيره منتخب سيراليون غدا يوم الأربعاء الموافق 30 ابريل الجاري في لقاء هام بينهم بستاد هيئة قناة السويس الجديد ضمن منافسات الجولة 2 من دور مجموعات كأس أمم إفريقيا للناشئين.
موعد مباراة مصر وسيراليون
وتبدأ صافرة انطلاق مباراة مصر وسيراليون مساء الغد في تمام الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 10:00 بتوقيت أبوظبي.
ترتيب مجموعة مصر وسيراليون
1- مصر 3 نقاط
2- زامبيا نقطة
3- سيراليون نقطة
4- تنزانيا دون نقاط
5- جنوب إفريقيا دون نقاط
القنوات الناقلة لمباراة مصر وسيراليون
تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات
تردد القناة 11566.
عمودي.
معدل الترميز 27500.
معدل تصحيح الخطأ 2/3.
تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات
تردد 11054.
أفقي.
معدل الترميز 27500.
معدل تصحيح الخطأ 2/3.