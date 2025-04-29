نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبواب الخارج تُفتح أمام وسام أبو علي.. والأهلي يحسم الأمر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى النادي الأهلي عرضين مغريين من الخارج للتعاقد مع مهاجمه الفلسطيني وسام أبو علي، أحدهما من نادٍ في وسط ترتيب الدوري الإسباني، والآخر من الدوري السعودي بقيمة مالية وصلت إلى 7 ملايين دولار.

وأكد مصدر مطلع داخل القلعة الحمراء لـ«دوت الخليج الرياضي» أن إدارة النادي تتعامل بحذر مع هذه العروض، وقررت تأجيل مناقشتها إلى ما بعد انتهاء فترة كأس العالم، حرصًا على استقرار الفريق في المرحلة الحالية.

وأشار المصدر إلى أن مصير وسام أبو علي داخل الأهلي أصبح مرتبطًا بمدى نجاح المفاوضات الجارية مع مصطفى محمد، مهاجم فريق نانت الفرنسي، حيث ترى الإدارة أنه البديل الأنسب حال إتمام صفقة انتقال أبو علي.

تعليق وسام أبو علي حول العروض الخارجية

وقال اللاعب الفلسطيني: "أنا سعيد بتواجدي في الأهلي، لكن الاحتراف حلم مشروع لأي لاعب، أضع كامل تركيزي الآن على تقديم أفضل ما لدي للنادي وجماهيره".

وقال مسؤول في إدارة التعاقدات بالنادي الأهلي: "وسام لاعب مهم، ونعلم حجم الاهتمام به خارجيًا، لكن لا قرارات قبل كأس العالم، الأولوية حاليًا للحفاظ على توازن الفريق".