نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص| انتهاء أزمة كولر مع الأهلي بفسخ التعاقد.. والخطيب يأمر بفتح تحقيق موسع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أنهى النادي الأهلي رسميًا أزمة تعاقده مع المدير الفني السويسري مارسيل كولر، بعد التوصل إلى اتفاق نهائي مع وكيله، دينو لامبرت، بشأن فسخ التعاقد بالتراضي.

وأكد مصدر مسؤول داخل النادي في تصريحات خاصة أن مجلس إدارة الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وافق على إنهاء التعاقد مع كولر، مقابل تسوية مالية بلغت مليون ونصف مليون دولار.

وكشف المصدر أن الخطيب أمر بفتح تحقيق عاجل وموسع لكشف ملابسات العقد الموقع مع كولر، وتحديد المسؤول عن إدخال النادي في أزمة مالية بهذا الحجم.

كما علمت «دوت الخليج الرياضي» أن المحامي مونتريال، الموكل من كولر لإبرام التعاقد مع الأهلي، هو نفسه المستشار القانوني للنادي في عدد من القضايا الخارجية، ما أثار علامات استفهام كبيرة داخل القلعة الحمراء بسبب تضارب المصالح، الذي ساهم في تأزم الموقف بين النادي والمدرب السويسري.