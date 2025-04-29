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أحمد جودة - القاهرة - نفى مسئولو الإسماعيلي، كل ما تردد خلال الساعات الماضية، حول استبعاد مؤمن محمود محمد، حارس مرمى فريق الكرة مواليد 2009، من قائمة منتخب مصر للشباب، بسبب التلاعب في سنه.

حقيقة استبعاد نجم الإسماعيلي من منتخب مصر بسبب التسنين

ويؤكد مسئولو النادي خضوع الحارس، في ديسمبر الماضي للفحوصات اللازمة التي أثبتت سلامة موقفه، كما يحرص النادي، على إجراء فحص طبي شامل على كافة لاعبيه قبيل انطلاق كل موسم وذلك لتحقيق مبدأ الشفافية بين الجميع.

ويشدد مسئولو الإسماعيلي على سعيهم للحفاظ على اللاعبين الشباب المميزين باعتبارهم مستقبل النادي المشرق.

في ذات السياق، تواصل كابتن محمود جابر مدير القطاع بالنادي الإسماعيلي، هاتفيا مع كابتن أمير عبد الحميد مدرب حراس مرمى منتخب الشباب، للاستفسار عن سبب استبعاد الحارس، والذي أكد أن استبعاده جاء بسبب اعتبارات فنية بحتة.