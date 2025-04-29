نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم رمزي: أزمة كولر مع الأهلي بشأن الشرط الجزائي في طريقها للإنتهاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامي كريم رمزي، عن قرب انتهاء أزمة الشرط الجزائي بين النادي الأهلي والسويسري مارسيل كولر بعد رحيله عن الفريق.

وقال كريم رمزي خلال تصريحات ببرنامجه الإذاعي لعبة والتانية على إذاعة ميجا إف إم: مسئول أهلاوي كبير أخبرني أن أزمة كولر ستنتهي قريبا، ودون أي تصعيدات.

وتابع كريم رمزي: مارسيل كولر لا يريد أن تنتهي مسيرته مع الأهلي بشكل سيء، وكذلك الأهلي لا يريد ذلك مع المدرب الذي حقق مسيرة مميزة مع الفريق.

واختتم كريم رمزي: الأزمة في طريقها نحو الطريق الصحيح، وهناك عدة أمور يتم إنهائها، وبعدها ستنتهي الأزمة رسميا، والعلاقة بين الأهلي وكولر جيدا واجتماع الأمس والتكريم هو خير دليل.