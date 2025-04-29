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أحمد جودة - القاهرة - يستضيف فريق بتروجيت في الثامنة من مساء الغد نظيره فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، وذلك في المباراة التي ستقام على ملعب الكلية الحربية، في إطار مباريات الجولة الثالثة من مجموعة حسم المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ليست المرة الأولى.. صدام ثاني مرتقب بين النحاس وعيد في الدوري المصري بعد 8 سنوات

ويطمح المدير الفني المؤقت للقلعة الحمراء عماد النحاس أن ينجح في أول إختبار له على مقعد القيادة الفنية لفريق الأهلي، وذلك بعد توليه المسئولية خلفا للمدرب السويسري مارسيل كولر.

تعد مواجهة الغد الثانية بين المدربين سيد عيد المدير الفني لفريق بتروجيت، وكذلك عماد النحاس مدرب فريق الأهلي.

جاءت أول مواجهة بينهما قبل 8 سنوات، وتحديدا في الجولة 15 من منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2017-2018.

كان حينها عماد النحاس مدربا لفريق الرجاء مطروح، وكان سيد عيد مدربا لفريق النصر القاهري، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي دون أهداف بين الفريقين، وفي هذا الموسم هبط كل من الرجاء، وطنطا وفريق النصر القاهري.

يذكر أن فريق الأهلي يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم في النسخة الجارية برصيد 40 نقطة، بينما يأتي فريق بتروجيت في المركز الثامنة برصيد 25 نقطة.