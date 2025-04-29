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أحمد جودة - القاهرة - فجر وليد صلاح الدين مدير الكرة بنادي زد، مفاجأة بشأن مصير مصطفى العش لاعب الفريق المعار إلى النادي الأهلي حاليًا.

زد: مصطفى العش مستمر مع الأهلي بعد الحصول على تأشيرة أمريكا

وقال وليد صلاح الدين في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامي كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إم: رحيل مصطفى العش في يناير أثر على الفريق، خاصة مع إصابة مدافع الفريق، واضطررنا لإدخال الظهير الأيمن بعد إصابة المدافع الأساسي.

وأضاف صلاح الدين: مصطفى العش بشكل كبير سيكون مع الأهلي، وأظن أن العش سيكون مع الأهلي خلال الموسم المقبل وأن النادي يريد الاحتفاظ به، وهو ما علمناه بسبب استخراج تأشيرة المونديال.

وواصل مدير الكرة بنادي زد: سنعمل على ضم مدافع جديد قبل بداية الموسم حال استمرار العش مع الأهلي، وحتى لو كانت الإعارة دون بند شراء، فالقرار سيكون مشتركا بين الناديين.

وأردف صلاح الدين: مبروك لفريقنا زد على الفوز، وهاردلك للإسماعيلي ونشكرهم بالتأكيد على الحفاوة وحسن الاستقبال، والمعاملة كانت مميزة من الجميع وكنا وسط أهلنا.

واختتم وليد صلاح الدين تصريحاته: الإسماعيلي قادر على الخروج من هذه الكبوة وأن يمر منها ويبقى في الدوري الممتاز.