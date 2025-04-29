مصر تتوج بالبطولتين العربية والأفريقية للكبار والناشئين لكرة السرعة

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أحمد جودة - القاهرة -

حقق المنتخب الوطنى المصرى لكرة السرعة كأس البطولةتين العربية والأفريقية لكرة السرعة كبار وناشئين بعد تحقيق العديد من الميداليات الذهبية وذلك فى البطولة التى احتضنتها المدينة الباسلة بورسعيد من فترة 26 إلى 30 ابريل الجارى وذلك فى الصاله المغطاة بالمدينة الرياضية ببورسعيد وذلك تحت رعاية معالي الدكتور / أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والسيد اللواء/ محب حبشي خليل محافظ بورسعيد والأتحاد المصرى لكرة السرعة برئاسة النائب / احمد الخطيب بالتعاون مع الأتحاد العربى والأفريقي برئاسة المستشار / عمرو حسين.

وقد شارك أكثر من 15 دولة بين عربى وافريقي وهم: مصر والعراق والمغرب وتونس ولبنان وجزر القمر وليبيا وتنزانيا والامارات والجزائر واليمن وموريتانيا وجنوب السودان والسودان وفلسطين وغانا والكاميرون وتشاد ناشئين وكبار.

وتعتبر هذه هى البطولة العربية العاشرة والبطولة الأفريقية السابعه للكبار والناشئين وذلك بمشاركة 180 لاعب ولاعبة كما تشارك مصر بمنتخب قوى بقيادة المدير الفنى للمنتخبات الكابتن على جمعة المدير الفنى للمنتخبات.

كما شهدت البطولة منافسات قوية بين المنتخبات المشاركة حيث تصدر المنتخب المصرى صدارة البطولة من حيث تحقيق عدد كبير من الميداليات الذهبية يليها تونس برصيد ٣ ميداليات ويليها الجزائر لتختتم البطولة أمس وسط احتفالية ضخمة من اللاعبين والجماهير بتحقيق الميداليات.