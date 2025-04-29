نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زد: قرار الإبقاء على لاعبينا كان خطئًا.. وخزائننا ليست مفتوحة مثل الأندية الأخرى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف وليد صلاح الدين مدير الكرة بنادي زد، عن حزمة تعديلات ومراجعات إدارية فيما يخص فريق الكرة قبل بداية الموسم الجديد.

وقال وليد صلاح الدين في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامي كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إم: كان هناك بعض التراجع خلال الموسم الحالي عكس الموسم الماضي، ولكن الكرة دائما تُعلمك الدروس، وسنراجع كافة القرارات.

وأضاف صلاح الدين: وصلتنا عروض للاعبينا بأرقام تصل إلى 280 مليون جنيه، من الزمالك والأهلي ومن الخارج وذلك بعد الأداء المميز في الموسم الإدارة.

وتابع مدير الكرة بزد: الإدارة أصرت على بقاء اللاعبين والحفاظ على الفريق من أجل الموسم الحالي بكافة عناصره، لكننا تعلمنا الدرس وكان يجب علينا بيع بعض اللاعبين وشراء لاعبين آخرين.

وواصل وليد صلاح الدين: زد لا يفتح خزائن وميزانيات، وأعلى لاعب يحصل على 7 أو 8 مليون جنيه، ونعتمد في سياستنا على الشباب، بالإضافة إلى بعض لاعبي الدرجة الثانية.

وأكمل صلاح الدين: البعض بدأ يحاسبنا كأننا سيراميكا أو بيراميدز أو البنك الأهلي، وذلك بسبب الأداء المميز في الموسم الأول، ولكن لدينا تصور واضح في المصروفات والإيرادات.

واختتم وليد صلاح الدين: كان لا بد من تعديل عقود بعض اللاعبين مثل زيكو، خاصة وأن اللاعبين كان لديهم عروض برواتب تتخطى 3 أضعاف رواتبهم.