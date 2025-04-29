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أحمد جودة - القاهرة - استقبل أحمد كامل مهدي سكرتير عام الاتحاد الرياضي المصري للجامعات وفدا رفيع المستوى من جامعة العاصمة للتربية البدنية والرياضية ببكين برئاسة يانج هايبين رئيس الجامعة في مقر الاتحاد بجامعة القاهرة.

الاتحاد الرياضي للجامعات يستقبل وفدًا صينيًا رفيع المستوى

ورافق أحمد كامل خلال الاجتماع مع الوفد الصيني كلا من الدكتور أشرف البيجرمي، والدكتور وجيه حمدي، والدكتورة نيڤين زيدان، أعضاء مجلس إدارة الاتحاد.

وفي بداية الاجتماع نقل الدكتور أحمد كامل تحيات كلًا من الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الإتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة ورئيس الإتحاد الأفريقي للرياضة الجامعية

وشهدت الزيارة سلسلة من المناقشات المفتوحة وشرح من الجانب المصري والجانب الصيني لوجهات النظر حول سبل التعاون، وتبادل الخبرات في العديد من المبادرات الرياضية والعلمية والبحثية، وشرح خطط نشاط الإتحاد الرياضي من خلال إستضافة وتنظيم البطولات والأحداث الرياضية علي الصعيدين الدولي والمحلي، وتنظيم الدورة الرياضية لطلاب الجامعات والمعاهد العليا المصرية والتي تقام في نسختها الثانية والخمسون دون توقف علي مدار ٥٢ عاما من النشاط الرياضي.

وقد أبدى الجانبان إهتماما مشتركا بتنظيم فعاليات رياضية الكترونية جامعية وتبادل الخبرات في تصميم البطولات وإدارة الفرق الإحترافية، وتطرقت المناقشات إلي أهمية دمج الجوانب الإدارية والتسويقية والتشغيلية في منظومة الرياضات الإلكترونية.

وأكد الدكتور أحمد كامل خلال اللقاء علي أهمية إستضافة مصر للفعاليات الرياضية العالمية الكبري، حيث تم إستعراض الإستعداد لإستضافة بطولة العالم للجامعات للسباحة بالزعانف بمدينة شرم الشيخ العام المقبل، ودورة الألعاب الجامعية الأفريقية بالقاهرة ٢٠٢٦، ومشاركة الإتحاد في دورة الألعاب الجامعية الصيفية بألمانيا خلال شهر يونيو من العام الجاري.

وفي نهاية اللقاء تم تبادل الدروع والهداية التذكارية بين الإتحاد الرياضي للجامعات وجامعة العاصمة للتربية البدنية والرياضية ببكين بدولة الصين.