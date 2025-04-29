نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة النصر وكاواساكي في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي للقاء صعب وحاسم مع نظيره فريق كاواساكي فرونتالي الياباني غدا يوم الأربعاء الموافق 30/4/2025 بستاد الانماء ضمن منافسات دور نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.
موعد مباراة النصر وكاواساكي
وتنطلق صافرة بداية مباراة النصر وكاواساكي مساء الغد في تمام الساعة 7:30 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 8:30 بتوقيت أبوظبي.
القنوات الناقلة لمباراة النصر وكاواساكي
تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات
تردد القناة 11566.
عمودي.
معدل الترميز 27500.
معدل تصحيح الخطأ 2/3.
تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات
تردد 11054.
أفقي.
معدل الترميز 27500.
معدل تصحيح الخطأ 2/3.