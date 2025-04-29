موعد مباراة النصر وكاواساكي في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي للقاء صعب وحاسم مع نظيره فريق كاواساكي فرونتالي الياباني غدا يوم الأربعاء الموافق 30/4/2025 بستاد الانماء ضمن منافسات دور نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012