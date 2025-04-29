الرياضة

موعد مباراة النصر وكاواساكي في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

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موعد مباراة النصر وكاواساكي في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي للقاء صعب وحاسم مع نظيره فريق كاواساكي فرونتالي الياباني غدا يوم الأربعاء الموافق 30/4/2025 بستاد الانماء ضمن منافسات دور نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

موعد مباراة النصر وكاواساكي

وتنطلق صافرة بداية مباراة النصر وكاواساكي مساء الغد في تمام الساعة 7:30 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 8:30 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة النصر وكاواساكي

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.
عمودي.
معدل الترميز 27500.


معدل تصحيح الخطأ 2/3.


تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

أفقي.


معدل الترميز 27500.


معدل تصحيح الخطأ 2/3.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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