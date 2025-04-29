نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة برشلونة وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني نظيره فريق إنترميلان الإيطالي غدا الأربعاء الموافق 30 ابريل الحالي في لقاء هام بينهم بستاد مونتجويك ضمن منافسات دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة برشلونة وإنتر ميلان

وتنطلق صافرة بداية مباراة برشلونة وإنترميلان مساء الغد في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 11:00 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وإنتر ميلان

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.

- عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.