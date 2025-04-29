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أحمد جودة - القاهرة -

اختُتمت فعاليات بطولة كأس مصر للسباحة لفئة الشلل الدماغي لعام 2025، والتي أقيمت على ملاعب نادي الإعلاميين بمشاركة 81 سباحًا وسباحة من 18 هيئة رياضية تمثل نخبة الأندية من مختلف محافظات الجمهورية.

نادي طنطا يحصد ذهبية بطولة كأس مصر للسباحة لفئة الشلل الدماغي

وشهدت البطولة منافسة قوية بين الفرق المشاركة، وأسفرت النتائج النهائية عن تتويج نادي طنطا الرياضي بالمركز الأول، متفوقًا على نادي الصيد الرياضي الذي حلّ في المركز الثاني، فيما جاء نادي البنك الأهلي في المركز الثالث.

وشاركت في البطولة أندية بارزة مثل الأهلي، سموحة، الغابة، المعادي واليخت، هليوبوليس، الجزيرة، 6 أكتوبر، التثقيف الفكري ببورسعيد، والإيمان للمعاقين بالقاهرة، إلى جانب عدد من مراكز التنمية والنشاط الرياضي المهتمة برعاية ذوي الشلل الدماغي.

وتأتي هذه البطولة في إطار خطة خطة الاتحاد المصري للقدرة الرياضية والبوتشيا لدعم الرياضيين من أصحاب الهمم، وتشجيعهم على الاندماج في الأنشطة الرياضية، بما يعكس التوجه الوطني نحو تمكين ذوي القدرات الخاصة وإبراز طاقاتهم في كافة المجالات.