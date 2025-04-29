نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف الأهلي من قيد زيزو وسفره مع الفريق حال تأجيل نهائي الكأس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامي كريم رمزي، عن موقف أحمد مصطفى زيزو من التواجد مع الأهلي في معسكر مونديال الأندية من بدايته، حال تأجيل نهائي كأس مصر.

موقف الأهلي من قيد زيزو وسفره مع الفريق حال تأجيل نهائي الكأس

وقال كريم رمزي خلال تصريحات ببرنامجه الإذاعي لعبة والتانية على إذاعة ميجا إف إم، إن هناك مقترحا لتأجيل نهائي كأس مصر حتى 5 أو 6 يونيو، وذلك بعد طلب بيراميدز وترحيب الزمالك.

وتابع كريم رمزي: اتحاد الكرة لا يُمانع تأجيل نهائي الكأس، لكن ينتظر الخطابات الرسمية من الناديين، والأهم أن يوافق الناديين على خوض اللقاء حتى حال عدم تواجد المحترفين الأجانب

وأضاف رمزي: الزمالك يوافق على ما طلبه اتحاد الكرة حتى الآن، وفي نفس الوقت بيراميدز أبدى موافقته خاصة وأنه لديه القدرة على الحديث مع منتخبات لاعبيه لتواجدهم.

وأردف كريم رمزي: زيزو لن يُسافر مع الأهلي حتى لو غاب عن نهائي الكأس، وذلك حتى ينتهي تعاقده، خاصة إذا تأجل النهائي إلى 5 يونيو، لأن الأهلي سيُسافر يوم 4.

وأكمل رمزي: زيزو سيتخلف عن الأهلي لنحو 3 أو 4 أيام حال تأجيل نهائي كأس مصر، لأنه لا يُمكنه السفر أو حتى قيده رسميًا، إلا بنهاية الموسم المحلي.

واختتم كريم رمزي: كان هناك تصويرا أمس لشركة ملابس الأهلي، ولم يتواجد خلال التصوير رقم 25 وحرص الأهلي على إخفائه وعدم تواجده أو ظهور اسم زيزو حتى لا يتعرض لأي مسائلة.

