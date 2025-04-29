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أحمد جودة - القاهرة -

تحدث الإعلامي كريم رمزي، عن قيادة محمد صلاح لفريقه ليفربول إلى حصد لقب الدوري الإنجليزي للمرة العشرين في تاريخه.

كريم رمزي: صلاح مثل رونالدو ميسي.. والملك المصري يتفوق في هذه النقطة

وقال كريم رمزي خلال تصريحات ببرنامجه الإذاعي لعبة والتانية على إذاعة ميجا إف إم، إن محمد صلاح قدم مستويات تاريخية وكتب تاريخا جعلنا نفخر به رفقة فريقه ليفربول.

وتابع كريم رمزي: محمد صلاح بدأ الانطلاق المميز منذ الموسم الأول الذي كسر فيه كل الأرقام رفقة يورجن كلوب، والعطاء مازال مستمرا حتى الآن.

وواصل كريم رمزي: محمد صلاح رفقة ميسي ورونالدو فقط، هم من تمكنوا من تحقيق الاستمرارية في كرة القدم.

وأكمل رمزي: صلاح تمكن من الاستمرارية في دوري قوي جدا وهو الدوري الإنجليزي، حتى أن ميسي ورونالدو لم يواصلا استمرارياتهما في دوري بنفس هذه القوة.

واختتم كريم رمزي: لا نقول إن صلاح أفضل من ميسي ورونالدو، ولكن ما قدمه صلاح وما حققه هو أمر يستحق الفخر ويستحق الإشادة الكبيرة والذي سيكون من الصعب على أي لاعب تكراره.

