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أحمد جودة - القاهرة -

يتطلع إنتر ميلان لاستعادة اتزانه مرة أخرى، حينما يحل ضيفا على برشلونة، غدا الأربعاء، في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

إنتر يواجه برشلونة بذكريات نسخة 2010

في آخر مرة التقى فيها الفريقان بالمربع الذهبي للبطولة كان عام 2010، خسر برشلونة 1-3 ذهابا في ميلانو، وساهم الأداء الدفاعي القوي لإنتر إيابا بملعب (كامب نو) في تأهله للمباراة النهائية، عقب فوزه 3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، ليشق طريقه نحو التتويج باللقب على حساب بايرن ميونخ، ويحقق ثلاثية تاريخية بقيادة البرتغالي جوزيه مورينيو.

ويأمل إنتر ألا يضطر لخوض رحلة شاقة بعد انقطاع غير مسبوق للتيار الكهربائي أدى لإصابة معظم أنحاء إسبانيا والبرتغال بالشلل التام أمس الإثنين.

وكان التيار الكهربائي عاد بكامل طاقته لإسبانيا تقريبا صباح اليوم، ومازال من المقرر أن تقلع طائرة إنتر إلى برشلونة في الساعة الخامسة مساءً بالتوقيت المحلي لخوض اللقاء غدا الأربعاء.

ويأمل سيموني إنزاجي، مدرب إنتر، أن يتمكن فريقه من استعادة قوته قبل المباراة المرتقبة، حيث يتوجه الفريق الإيطالي لبرشلونة بعد سلسلة من النتائج السيئة التي تبخرت معها أحلامه في تحقيق الثلاثية هذا الموسم.

ولأول مرة منذ أكثر من 13 عاما، خسر إنتر 3 مباريات متتالية بمختلف المسابقات دون تسجيل أي هدف.

ومنذ تعادله 2-2 مع بايرن ميونخ الألماني بدور الثمانية لدوري الأبطال، خسر إنتر أمام بولونيا وروما بالدوري الإيطالي، وأمام ميلان في كأس إيطاليا، وجميعها بنفس النتيجة 0-1.

وتسببت تلك النتائج المحبطة في تراجع ترتيب إنتر للمركز الثاني بالدوري الإيطالي، بفارق 3 نقاط خلف نابولي، الذي تربع على القمة الآن، مع تبقي 4 مراحل على نهاية البطولة.

كشف إنزاجي: "الهزائم الثلاث مؤلمة، ونحن لسنا معتادين على هذا، يتعين علينا أن نراجع أنفسنا ونحاول استعادة طاقتنا البدنية والذهنية".

ومع ذلك، كان هناك قاسم مشترك بين هذه المباريات الثلاث يتمثل في غياب ماركوس تورام.

وأحرز تورام، الذي غاب عن الملاعب بسبب إصابة في فخذه الأيسر، 17 هدفا وقدم 9 تمريرات حاسمة في جميع المسابقات مع إنتر هذا الموسم.

وفي ظل غياب المهاجم الفرنسي، بدا الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز منهكا وهو يحاول قيادة هجوم إنتر، ولم يكن النمساوي ماركو أرناوتوفيتش، بديل تورام، فعالا.

وبعد عودته للتدريبات مرة أخرى، ربما يتواجد تورام في القائمة الأساسية لإنتر أمام برشلونة.

وشدد إنزاجي: "سوف نذهب إلى برشلونة وسنلعب أمامهم باحترام وليس بخوف".