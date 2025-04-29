نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفريق البترولي لا يعرف الفوز.. تاريخ مواجهات الأهلي وبتروجيت قبل مواجهة الغد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره فريق بتروجيت، وذلك في الثامنة من مساء الغد، ضمن مباريات الجولة الثالثة من مجموعة حسم المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم في النسخة الجارية.

ويستعرض «دوت الخليج الرياضي» أبرز الأرقام والإحصاءات في تاريخ مواجهات الأهلي أمام بتروجيت قبل مواجهة الغد المرتقبة.

تقابل الفريقان من قبل في 23 مواجهة ببطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، نجح فريق الأهلي في تحقيق الفوز على بتروجيت خلال 18 مباراة، وتعادل في 5 مباريات، ولم يتذوق فريق بتروجيت طعم الفوز أمام الأهلي.



سجل لاعبو الأهلي في مرمى بتروجيت 49 هدفا ببطولة الدوري المصري الممتاز فقط، بينما استقبلت شباك الأهلي من أقدام لاعبي فريق بتروجيت 12 هدفا.

حافظ لاعبو الأهلي على نظافة شباكهم خالية من أهداف الفريق البترولي في 14 مباراة، بينما حافظ لاعبو بتروجيت على شباكهم خالية من الأهداف أمام الأهلي في مباراة واحدة فقط.

يعتبر مهاجم فريق الأهلي السابق عماد متعب هو الهداف التاريخي لمواجهات الفريقين برصيد 5 أهداف، بينما يعتبر حسام عاشور لاعب وسط فريق الأهلي السابق هو أكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ مواجهات الفريقين برصيد 16 مباراة.

أول مباراة جمعت بين الفريقين كانت في الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز، وذلك في شهر نوفمبر عام 2006، وانتهت بفوز الأهلي برباعية نظيفة.

آخر مباراة جمعت بين الفريقين كانت في الدور الأول من الموسم الجاري، وانتهت بفوز الأهلي بثنائية مقابل هدف.

