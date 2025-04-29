نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. نجم الأهلي يتلقى 3 عروض للرحيل عقب كأس العالم للاندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر مقرب من إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن اللاعب تلقى 3 عروض شفوية من أندية سعودية، للحصول على خدماته بالموسم الجديد.

امام عاشور على رادار الدوري السعودي

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج"، أن نادي نيوم السعودي أبرز الأندية التي تسعى للتعاقد مع عاشور بداية من الموسم المقبل، بعد تأهله لدوري روشن للمحترفين.

أضاف: "النادي السعودي، لم يرسل أي عروض رسمية حتى الآن ولكنه قد يكون أولى عروضه الرسمية للنادي الأهلي، عقب كأس العالم للأندية من أجل الحصول على خدماته".

من ناحية أهخرى، يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة المدير الفني عماد النحاس، تدريباته اليوم الثلاثاء، استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام بتروجيت ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل.

ومن المقرر أن تقام المباراة غدًا الأربعاء، الموافق 30 أبريل، في تمام الساعة الثامنة مساءً، على أن تُبث عبر قنوات "أون سبورت" الناقل الحصري للبطولة.

