نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخلود السعودي يمنح الأهلي قيمة استعارة ديانج بالكامل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت الساعات القليلة الماضية، قيام نادي الخلود السعودي، بتسديد قيمة القسط الأخير للنادي الأهلي من صفقة إعارة المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق، هذا الموسم.

وأنهى نادي الخلود كافة الأقساط الخاصة بقيمة استعارة نجم الأهلي والتي تنتهي بنهاية الموسم الحالي، حيث من المنتظر أن يعود اللاعب للمارد الأحمر عقب نهاية الموسم الجاري.

من ناحية أخرى، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة عماد النحاس المدير الفني المؤقت، لخوض مباراة بتروجيت غدًا الأربعاء ضمن منافسات الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وبتروجيت بالدوري المصري

ويلتقي فريق النادي الأهلي مع بتروجيت غدًا الأربعاء الموافق 30 أبريل ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتبث عبر قنوات أون سبورت، الناقل الحصري لبطولة الدوري.

