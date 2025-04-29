نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل آرسنال ضد باريس سان جيرمان في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. والقناة الناقلة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - حدد الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال الإنجليزي، تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة القمة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة آرسنال ضد باريس سان جيرمان

ينزل الفريق الباريسي ضيفًا ثقيلًا على نظيره الجانرز، مساء اليوم، الثلاثاء، الموافق 29 أبريل 2025 على ملعب "الإمارات"، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، والحادية عشر بتوقيت الإمارات.

تشكيل آرسنال المتوقع أمام باريس سان جيرمان

حراسة المرمي: دافيد رايا

خط الدفاع: لويس سكيلي - ياكوب كيفيور - ويليام ساليبا - يورين تيمبر

خط الوسط: مارتن أوديغارد - ديكلان رايس - ميكيل ميرينو

خط الهجوم: غابرييل مارتينيلي - لياندرو تروسار - بوكايو ساكا

وتنقل مباراة آرسنال وباريس سان جيرمان عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس الرياضية التي تمتلك حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا 2025، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وستقوم بتخصيص قناة beIN Sports 1 HD لبث المباراة المنتظرة بين الفريق الفرنسي والإنجليزي.

