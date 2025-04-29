نجم أورلاندو: لا نستحق الخروج.. وصن داونز سيحصد دوري أبطال إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - أكد ليبوهانج موكوينا نجم فريق أورلاندو وصن داونز ومنتخب جنوب إفريقيا السابق، أن فريقه لم يكن يستحق الخروج ضد بيراميدز في نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال موكوينا في تصريحات لبرنامج كورة كل يوم مع كريم حسن شحاتة على على الحياة: "مباراة أورلاندو وبيراميدز كانت تكتيكية بشكل كبير جدا".

وتابع: "بيراميدز كان يعرف ما يجب عليه فعله في هذه المباراة، وأورلاندو خذل نفسه مثلما فعل الأهلي ضد صن داونز".

وأضاف: "أورلاندو لا يستحق الخروج، وكنت أتمنى صعوده فقد كنا سنرى نهائي قوي بينه وبين صن داونز أو حتى الأهلي، لكن بيراميدز لديه القلب وتسلقوا جبلًا كبيرًا ليصعدوا لهذه المرحلة للمرة الأولى في تاريخهم".

وأتم: "توقعاتي في نهائي دوري أبطال إفريقيا أن صن داونز سيحصد اللقب، خاصة وأنهم لديهم الخبرة في البطولة ومباراة الذهاب ستكون على أرضهم وبالتالي سيتخطى بيراميدز بسهولة".