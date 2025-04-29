تشكيل سان جيرمان المتوقع أمام آرسنال في دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - يستضيف ملعب "الإمارات"، مساء اليوم الثلاثاء مواجهة قوية وصعبة بين فريقي باريس سان جيرمان الفرنسي وآرسنال الإنجليزي، وذلك في إطار ذهاب الدور نصف النهائي بدوري الأبطال.

موعد باريس سان جيرمان ضد آرسنال في دوري أبطال أوروبا

تبدأ أحداث مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي ضد آرسنال الإنجليزي اليوم الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام آرسنال في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: نونو مينديش، ويليام باشو، ماركينيوس كوريا، أشرف حكيمي.

خط الوسط: فابيان رويز، فيتور فيريرا، جواو نيفيس.

خط الهجوم: خفيتشا كفاراتسخيليا، عثمان ديمبيلي، ديزيري دوي.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ضد آرسنال في دوري أبطال أوروبا

تنقل مباراة باريس سان جيرمان ضد آرسنال مساء اليوم الثلاثاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق العماني عامر الخوذيري.