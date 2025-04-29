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أحمد جودة - القاهرة - استقر ميكيل أرتيتا، المدير الفني لنادي آرسنال، بنسبة كبيرة على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة باريس سان جيرمان مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "الإمارات"، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

موعد آرسنال ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

تنطلق صافرة البداية لمباراة آرسنال ضد باريس سان جيرمان اليوم الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل آرسنال المتوقع أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: يوريان تيمبر، ويليام ساليبا، جاكوب كيفيور، لويس سكيلي.

خط الوسط: مارتن أوديجارد، توماس بارتي، ديكلان رايس.

خط الهجوم: بوكايو ساكا، ميكيل ميرينو، جابرييل مارتينيلي.

القنوات الناقلة لمباراة آرسنال ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

سيتم نقل وإذاعة مباراة آرسنال ضد باريس سان جيرمان مساء غد الثلاثاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق العماني عامر الخوذيري.