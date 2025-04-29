موعد مباراة الأهلي والهلال اليوم في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يشهد مساء اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025، مواجهة من العيار الثقيل بين فريقي الأهلي والهلال، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا بموسمه 2024-2025.

ويحتضن ملعب "الصالة الرياضية بمدينة الملك عبد الله الرياضية"، هذه المواجهة القوية التي ستجمع بين فريقي الأهلي والهلال، وذلك في إطار منافسات منافسات نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

موعد مباراة الأهلي ضد الهلال في دوري أبطال آسيا

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة الأهلي ضد الهلال اليوم الثلاثاء في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الهلال في دوري أبطال آسيا

يمكنكم مشاهدة مباراة الأهلي ضد الهلال مساء اليوم الثلاثاء، عبر شبكة قنوات SSC السعودية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال آسيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا SSC 1HD، بتعليق المعلق عبد الله الحربي.