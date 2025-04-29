نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقطة خلاف تعطل صفقة انتقال بن رمضان إلى الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور، إن مسؤولو الأهلي أنهوا الاتفاق الشخصي مع محمد علي بن رمضان موضحًا إنه لا يوجد أي اتفاقات انتهت مع فرينتسفاروشي المجري كما أكدنا في حلقة أمس.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "علمنا من مصادرنا إن عرض الأهلي 2 مليون دولار والنادي المجري أبدى موافقة على رحيل اللاعب ولكن لن يقبل برحيله بأقل من 3 مليون دولار على الأقل".

وأضاف: "الأهلي يحاول الضغط للحصول على خدمات اللاعب وأبدى مرونة في زيادة المعروض إلى 2 ونصف مليون دولار ولكن بالتقسيط".

واختتم: "الفريق المجري لا يريد التقسيط ولو حتى على مدار سنة واحدة ويريد الحصول على الأموال "كاش" والأهلي يضغط ويحاول إقناع مسؤولي الفريق المجري بالتقسيط".